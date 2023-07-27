المركزي يصدر دليل حوكمة تكونولوجيا المعلومات.. وهذه تفاصيله

أصدر مصرف ليبيا المركزي دليل حوكمة تكونولوجيا المعلومات الذي يُمَيَّل إطار عام لحوكمة وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها، والمبادئ التوجيهية لإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات وأمن البيانات والأمن السيبراني لدى المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي.

وذلك للعمل به ووضعه موضع التنفيذ وفق الإستراتيجية التالي: تعتبر الستة أشهر من النصف الثاني لهذا العام 2023 مرحلة أوّليّة يتم فيها رفع مستوى الوعي بما ورد من تعليمات بالخصوص، وكذلك تهيئة وتأهيل البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

ثم تكون السنة الأشهر الأولى من النصف الأول من عام 2024 مرحلة البدء في تقييم وتنفيذ التعليمات المتعلقة بحوكمة تقنية المعلومات ولتكون الستة أشهر من النصف الثاني لعام 2024 مرحلة الشروع في تقييم وتنفيذ ماورد من تعليمات تتعلق بحوكمة الأمن السيبراني وما في حكمه، وستقوم إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمتابعة الموضوع من خلال المهام التفتيشية للتأكد من مدى إمتثال المؤسسات لما وَرَدَ فِيهِ.

CBL-GOV-IT-دليل-حوكمة-تكنولوجيا-المعلوماتتابع-منشور-21-2023تنزيل

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