تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 27 يوليو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 27 يوليو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 27 يوليو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.7747 د‫.‬ل – للبيع – 4.7509 د.ل للشراء ▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1550 ~ 5.1500 دينار ▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.6900 ~ 5.6500 دينار ▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.64 دينار ▪️ الباوند = 6.50 دينار ▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.1600 ~ 5.1550 دينار ▪️ دولار حوالة دبي =

كاش دبي 5.17 دينار تحويل يورو لتركيا

+7 ~ 9 قروش ▪️ الليرة التركية

0.24 دينار ▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار ▪️ الدينار الاردني

7.30 دينار ▪️ فضة كسر ب2.45 ~2.85 دينار ▪️ كسر ذهب 18 ب238.00 دينار ▪️ الذهب المسبوك = ب242.00 للجرام ▪️ الدولار بشيك الوحدة = 5.225 دينار ▪️ الدولار بشيك التنمية = 5.23 دينار نسبة سحب البطاقات دولار = 4.70 % الدينيز نسبة سحب بطاقات دولار = 3.50 % الامان الدينار التونسي 🇹🇳

لما بتشري 🇹🇳

1000 دينار ليبي =600 دينار تونسي

لما بتحوّل من ليبيا لتونس 🇹🇳

1000 دينار ليبي =590 دينار تونسي الجنيه المصري 🇪🇬

لما بتحوّل من ليبيا لمصر 🇪🇬

1000 دينار ليبي =7450 جنيه مصري

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