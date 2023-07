خاص.. مصدر بادارة الرقابة على المصارف والنقد بالمركزي يكشف لتبادل عن حوكمة تكنولوجيا المعلومات

كشف مصدر بادارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس لتبادل عن تعميم الادارة للمدراء العامون للمصارف الخاصة والعامة ومزودي الدفع الالكتروني، بدليل حوكمة تكنولوجيا المعلومات لأمن البيانات والأمن السيبراني لدى المصارف والمؤسسات المالية الخاصة لرقابة المركزي.

وأوضحت الادارة بأن استراتيجية عمل الحوكمة والتي اعتبرت فيها الستة الأشهر الاولى من العام الحالي 2023، مرحلة أولية يتم فيها رفع مستوى الوعي بما ورد بالتعليمات بالخصوص، وكذلك تهيئة وتأهيل البني التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

واضافت ادارة الرقابة عن استراتيجية عمل الحوكمة للمرحلة التانية لأول ستة أشهر للعام المقبل 2024، مرحلة الشروع في التقيم وتنفيذ التعليمات، تتعلق بحوكمة الأمن السيبراني ومافي حكمه.

وأكدت ادارة الرقابة على المصارف والنقد بأنها ستقوم بمتابعة الموضوع الذي يخص الحوكمة وماورد فيه من خلال المهام التفتيشية للتأكد من مدى امتثال مؤسساتكم.

