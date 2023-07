وزارة النفط تتحدث عن توريد 26.4 مليار دينار للخزانة العامة، وتتهم “صنع الله” بالتفريط في الثروة

أعلنت وزارة النفط والغاز أنها قامت بتوريد ما مجموعه 26.4 مليار دينار ليبي للخزانة العامة للدولة منذ مباشرة مهامها في عام 2021.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن هذه المبالغ تمثل حصيلة متابعة ومحاسبة الشركات النفطية الأجنبية وتحصيل ما عليها من ضرائب وأتاوات وإيجارات.

وأشار البيان إلى أن المبلغ الأكبر من هذه الإيرادات، وهو 10.66 مليار دينار، تم حجزه لدى الشركات الأجنبية الثلاث: كونكو فيليبس وهيس وتوتال من قبل الرئيس السابق لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وأضافت الوزارة أن عملية الاحتفاظ تعد تفريطا في الثروة، وأنها كانت دون سند قانوني بين أكتوبر 2020 إلى يناير 2022 ما تسبب في خسارة نحو 250 مليون دينار ليبي، وفق بيانها.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في متابعة ومحاسبة الشركات النفطية الأجنبية وتحصيل ما عليها من إيرادات لصالح الدولة الليبية.

وأشارت الوزارة إلى أن توريد هذه المبالغ إلى الخزانة العامة جاء بعد مطالبة جادة من طرفها بضرورة إيداعها هناك، تمثيلا وتحقيقا للسيادة الليبية، وفق البيان.

المصدر: وزارة النفط والغاز

