مصرف ليبي يوضح آخر مستجدات صرف مرتبات شهر يوليو

أوضح مصرف التجاري الوطني فرع العزيزية، اليوم الخميس آخر مستجدات صرف مرتبات الموظفين .

وقال المراقب المالي الهادي عمران، أن أغلب المرتبات تمت مراجعتها واعتمادها واحيلت للخزانة لغرض إعداد الصكوك .

وأضاف عمران، :”لكن للاسف الى تاريخ اليوم لم ترد الحواله المصرفية الى حسابات الخزانة على كامل المنطقة الغربية والجنوبية”.

والثلاثاء الماضي، أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية لحكومة الوحدة الوطنية، أنها قامت بتسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر يوليو إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي صادر عنها، إن التسليم يأتي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

وأضافت ان التسليم لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة .