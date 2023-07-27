مصدر بمصرف ليبيا المركزي يوضح بشأن صرف مرتبات يوليو

أوضح مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس ان المحافظ الصديق الكبير رفض التوقيع على مرتبات شهر يوليو .

وقال المصدر في تصريحات صحفية :”كنا ننتظر توقيع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم على مرتبات الموظفين عن شهر يوليو وتفاجئنا برفضه التوقيع دون مبرر رغم جاهزية اذونات صرفها”.

والثلاثاء الماضي، أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية لحكومة الوحدة الوطنية، أنها قامت بتسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر يوليو إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي صادر عنها، إن التسليم يأتي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

وأضافت ان التسليم لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة .