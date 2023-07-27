وزارة الثروة البحرية توضح مستجدات صرف مرتبات يوليو

أوضح مكتب الأعلام والتواصل بوزارة الثروة البحرية، بأن مصرف ليبيا المركزي لم يقوم بتحويل “الحوالة المالية” لجميع حسابات قطاعات الدولة حتى “الأسبوع القادم” ولهذا السبب لم تقوم وحدة الحركة بتوزيع الحوافظ .

والثلاثاء الماضي، أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية لحكومة الوحدة الوطنية، أنها قامت بتسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر يوليو إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي صادر عنها، إن التسليم يأتي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

وأضافت ان التسليم لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة .