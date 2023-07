أفاد موقع “أفريكونا” الاقتصادي، بأن هيئة السلع التموينية في مصر، يُعتقد أنها اشترت 44.875 ألف طن من الزيوت النباتية في مناقصة دولية.

وبحسب ما نقل الموقع عن متعاملين، فإن المشتريات جرت بواقع 12 ألف طن من زيت دوار الشمس من شركة (تي.أو.آي كوموديتيز) بسعر 1080 دولارا للطن، و10آلاف طن من زيت دوار الشمس من شركة (أوليفا إيه.دي) بسعر 1080 دولارا للطن، و11 ألف طن من زيت دوار الشمس من شركة (أستون أجرو إنداستريال إس.إيه) بسعر 1080 دولارا للطن.

وأضاف المتعاملون أن مصر اشترت 11 ألفا و875 طنا من زيت الصويا من شركة (إل.دي.سي) بسعر 1150 دولاراً.

The post مصر تشتري عشرات الآلاف من أطنان الزيوت النباتية في مناقصة دولية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا