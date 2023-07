تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الخميس، خلا اجتماع مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، الخطة التطويرية المعتمدة للمؤسسة.

وتناول الاجتماع أهمية الخطة التي تستهدف زيادة الإنتاج إلى 2 برميل من النفط الخام يوميا، والتعاون مع الشركات العالمية لزيادة الاستكشاف لرفع إنتاج الغاز ومشتقاته.

وأوضح “بن قدارة” الإجراءات التنفيذية المتخذة من المؤسسة والشركات التابعة لها، مبيّنا أن المجلس الأعلى لشؤون الطاقة اعتمد خطتين للمؤسسة، تتمثل في الخطة التشغيلية والتي تهدف إلى المحافظة على الإنتاج وإجراءات الصيانات اللازمة، وخلق بيئة مهنية مناسبة تساهم في نجاح الخطة التطويرية.

ومن جانبه أكد “الدبيبة” خلال الاجتماع على دعم كل الجهود الوطنية لاستقرار مؤسسة النفط واعتماد كافة برامجها ومشروعاتها.

The post “الدبيبة” يتابع مع “بن قدارة” الخطة التطويرية المعتمدة لمؤسسة النفط appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا