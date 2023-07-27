انخفاض أسعار النفط والغاز تؤثّر على أرباح شركتي الطاقة “شل” و”توتال”

ألقى تراجع أسعار النفط والغاز بظلاله على أرباح كبرى شركات الطاقة العالمية خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، إذ تراجعت أرباح «شل» و«توتال إنرجيز»، مخالفة توقعات المحللين.

وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة كبيرة مسجلة 11.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنةً بـ33 دولاراً قبل عام.

خسائر «شل»

أعلنت شركة “توتال” يوم الخميس تحقيق أرباح بلغت خمسة مليارات دولار في الربع الثاني من العام، بانخفاض قدره 56 في المئة عن العام السابق انعكاساً لهبوط أسعار النفط والغاز وهوامش التكرير.

وبلغ صافي الدخل المعدل في الربع الثاني 5.07 مليار دولار، بانخفاض ملموس عن الـ9.65 مليار دولار التي حققتها الشركة في الربع السابق، فيما جاء أقل من توقعات المحللين البالغة 5.8 مليار دولار.

وتأتي هذه النتائج مقارنة بأرباحٍ ربع سنوية قياسية بلغت 11.5 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022.

وأعلنت عملاقة النفط البريطانية عزمها إعادة شراء أسهم بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، وما لا يقل عن 2.5 مليار دولار بعد ذلك.

ورفعت «شل» توزيعات الأرباح إلى 0.33 دولار للسهم بزيادة 15 في المئة، بينما خفضت توقعات النفقات الرأسمالية النقدية لعام 2023 إلى 23-26 مليار دولار.

نتائج أعمال «توتال إنرجيز»

في الوقت نفسه، تراجع صافي دخل شركة ”توتال إنرجيز” خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 49 في المئة على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي وهوامش أرباح التكرير في أوروبا.

وانخفض صافي الدخل المعدل لشركة الطاقة الفرنسية العملاقة إلى خمسة مليارات دولار مقابل 6.5 مليار دولار في الربع الأول و9.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت التدفقات النقدية 8.5 مليار دولار في الربع الثاني و18 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، وسجل صافي الدخل التشغيلي من أنشطة الاستكشاف والإنتاج 2.3 مليار دولار بتدفقات نقدية قدرها 4.4 مليار دولار.

وبلغ إنتاج «توتال» 2.5 مليون برميل يومياً من النفط المكافئ في الربع الماضي، ما يمثّل ارتفاعاً بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي.

وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح بقيمة 0.74 يورو لكل سهم بزيادة قدرها 7.25 في المئة على أساس سنوي.