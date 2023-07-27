جدول مواعيد الرحلات من والى مطار معيتيقة الدولي اليوم الجمعة 28 يوليو 2023

ننشر جدول مواعيد اقلاع و وصول الرحلات الدولية و الداخلية من و إلى مطار معيتيقة الدولي اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 .

وورد منذ قليل أن الخطوط التونسية والتونسية السريعة قامتا بتحديد موعد رحلتيهما المؤجلتين من اليوم الخميس إلى يوم الغد الجمعة لتكونا على النحو التالي :-

جربة : معيتيقة الإقلاع 6:00 بتوقيت تونس

معيتيقة جربة الإقلاع 9:00

تونس معيتيقة الإقلاع 14:00 بتوقيت تونس

معيتيقة تونس الإقلاع 17:30

ملاحظة // الحضور قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات حيث أن قفل منصة قبول الركاب (الكاونتر) قبل ساعة من موعد الرحلة .