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جدول مواعيد الرحلات من والى مطار معيتيقة الدولي اليوم الجمعة 28 يوليو 2023

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

ننشر جدول مواعيد اقلاع و وصول الرحلات الدولية و الداخلية من و إلى مطار معيتيقة الدولي اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 .

وورد منذ قليل أن الخطوط التونسية والتونسية السريعة قامتا بتحديد موعد رحلتيهما المؤجلتين من اليوم الخميس إلى يوم الغد الجمعة لتكونا على النحو التالي :-

جربة : معيتيقة الإقلاع 6:00 بتوقيت تونس
معيتيقة جربة الإقلاع 9:00
تونس معيتيقة الإقلاع 14:00 بتوقيت تونس
معيتيقة تونس الإقلاع 17:30

ملاحظة // الحضور قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات حيث أن قفل منصة قبول الركاب (الكاونتر) قبل ساعة من موعد الرحلة .

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