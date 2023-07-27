جدول مواعيد الرحلات من والى مطار معيتيقة الدولي اليوم الجمعة 28 يوليو 2023

ننشر جدول مواعيد اقلاع و وصول الرحلات الدولية و الداخلية من و إلى مطار معيتيقة الدولي اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 .
وورد منذ قليل أن الخطوط التونسية والتونسية السريعة قامتا بتحديد موعد رحلتيهما المؤجلتين من اليوم الخميس إلى يوم الغد الجمعة لتكونا على النحو التالي :-
جربة : معيتيقة الإقلاع 6:00 بتوقيت تونس
معيتيقة جربة الإقلاع 9:00
تونس معيتيقة الإقلاع 14:00 بتوقيت تونس
معيتيقة تونس الإقلاع 17:30
ملاحظة // الحضور قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات حيث أن قفل منصة قبول الركاب (الكاونتر) قبل ساعة من موعد الرحلة .
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