اقتصاد

“الحويج” يتابع سير عمليات توزيع مادة الكيروسين على المصانع والشركات

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهية محمد الحويج، اجتماعا بديوان الوزارة مع رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط فؤاد الرحيم، و رئيس لجنة المشتقات النفطية باتحاد الصناعة الليبي سمير المهدي، وذلك في إطار متابعة سير عمليات توزيع مادةالكيروسينعلى الشركات والمصانع بكافة المناطق.

وناقش الاجتماع الآلية المتبعة بشركة البريقة لتزويد الشركات والمصانع ومحطات الوقود بمادة “الكيروسينوتوفيرها حسب الطلب، كماتطرق الحاضرين الى أسعار البيع وإمكانية توحيدها على طلب الافراد او كبار المستهلكين.

وحضر الاجتماع مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة المنتهية مصطفى قدارة.

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الكيروسين تسويق النفط ليبيا محطات الوقود محمد الحويج

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الوطن الليبية

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