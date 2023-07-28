“الحويج” يتابع سير عمليات توزيع مادة الكيروسين على المصانع والشركات

الوطن| رصد

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهية محمد الحويج، اجتماعا بديوان الوزارة مع رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط فؤاد الرحيم، و رئيس لجنة المشتقات النفطية باتحاد الصناعة الليبي سمير المهدي، وذلك في إطار متابعة سير عمليات توزيع مادة ” الكيروسين ” على الشركات والمصانع بكافة المناطق.

وناقش الاجتماع الآلية المتبعة بشركة البريقة لتزويد الشركات والمصانع ومحطات الوقود بمادة “الكيروسين” وتوفيرها حسب الطلب، كماتطرق الحاضرين الى أسعار البيع وإمكانية توحيدها على طلب الافراد او كبار المستهلكين.

وحضر الاجتماع مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة المنتهية مصطفى قدارة.