مصادر توضح بشأن موعد صرف مرتبات شهر يوليو لجميع القطاعات

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة على أن مرتبات العاملين في الدولة عن شهر يوليو لجميع القطاعات ستصل الحوالة للمصارف بكافة البلديات يوم الاحد او الاثنين كحد أقصى وذلك عقب الموافقه من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير .

والثلاثاء الماضي، أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية لحكومة الوحدة الوطنية، أنها قامت بتسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر يوليو إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي صادر عنها، إن التسليم يأتي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

وأضافت ان التسليم لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة .