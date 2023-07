النفط يُسجل خامس مكاسب أسبوعية على التوالي

ارتفعت أسعار النفط 1% في نهاية تعاملات يوم الجمعة، لتحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، وسط تفاؤل بين المستثمرين باستمرار ارتفاع الأسعار بفضل ‏تعافي الطلب وتخفيضات الإمدادات.‏

ويأتي ذلك بعد بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة وتكهنات بشأن إجراءات التحفيز الصينية التي تمهد لزيادة الطلب على أكبر مستورد للخام في العالم، وخفض إنتاج “أوبك+”، إلى جانب ظهور بيانات عن انخفاض عدد حفارات النفط الأميركية للأسبوع السابع على التوالي.

وارتفع خاما القياس حوالي 5% خلال الأسبوع المنتهي، مدعومين بتخفيضات الإمدادات التي ‏أعلنها تحالف “أوبك+” في وقت سابق من الشهر الجاري، ويتجه الخامان لتسجيل ‏مكاسب بنسبة 13% خلال الشهر.‏

وسجل مزيج برنت ارتفاعاً بـ75 سنتا إلى 84.99 دولار للبرميل عند الإغلاق يوم الجمعة ‏بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا إلى 80.58 دولار للبرميل، بحسب بيانات شبكة “CNBC”.

وزادت التوقعات بنمو الطلب يوم الخميس بعدما نما الناتج المحلي الإجمالي ‏الأميركي في الربع الثاني بمعدل 2.4% وهو ما تجاوز التوقعات ويدعم وجهة نظر ‏جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القائلة بأن الاقتصاد قادر على ‏تحقيق ما يسمى “الهبوط الهادئ”.‏

