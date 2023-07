أنهت أسعار الذهب، الأسبوع على خسائر طفيفة نسبياً، رغم تعافيها قليلاً أمس الجمعة من أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد أن تسببت بيانات اقتصادية أميركية قوية في موجة بيع في جلسة الخميس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% مسجلاً 1958.81 دولار للأونصة، لكنه أنهى الأسبوع على تراجع بنسبة 0.07%، في ظل مواصلة الفدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة وتركهما الخيارات مفتوحة لتنفيذ المزيد، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وأظهرت بيانات الخميس أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني مما يعزز احتمالات تجنب الركود.

ودفعت تلك البيانات القوية مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في أسبوعين.

يُشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة ومعها عائدات سندات الخزانة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، أنهت الفضة الأسبوع على تراجع بنسبة 1% عند 24.328 دولار، وتراجع البلاتين بنسبة 2.73% إلى 935.27 دولار أما البلاديوم فقد تراجع 3.51% إلى 1245.03 دولار.

The post أسعار الذهب تُنهي الأسبوع على تراجع appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا