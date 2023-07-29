تصريحات جديدة وهامة بشأن منحة الاولاد بمصرف الجمهورية

صرح مدير مشروع منحة الزوجة والأبناء الاستاد حمزة الكراتي بشأن وضع منحة الاولاد في مصرف الجمهورية.

وقال حمزة الكراتي في تصريحات اعلامية “أطمئن كل المستفيدين من منحة الاولاد بمصرف الجمهورية بأن المصرف يعمل على تعديل الحسابات المصرفية في بعض الفروع، مضيفاً “انه قد طابق حسابات المستفيدين في عدة فروع المصرف وأنه ملتزم في أسرع وقت بتعديل كافة الفروع وأن الاجراء الان عند إدارة الفروع بمصرف الجمهورية”.

وأضاف الكراتي “نأمل من المستفيدين من المنحة والذين كانت تودع لهم المنحة في الحساب الخاص بالدولار أنه قد تم إيقاف هذه الحسابات إلى أن يتم فتح حساب جاري ومن ثم يسجل صاحب هذا الحساب في المنصة الخاصة بمنحة الزوجة والأولاد التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وأكد الكراتي “أن الأمر في غاية الأهمية لذلك يجب السرعة في فتح حسابات جارية حتى يتسنى لنا إيداع المنح في هذه الحسابات”.