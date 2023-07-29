“حفاظا على استقرار السوق”.. روسيا تحظر تصدير الأرز حتى نهاية 2023

أعلن مجلس الوزراء الروسي، السبت فرض حظر مؤقت على تصدير حبوب الأرز حتى نهاية العام الحالي، بهدف استقرار السوق المحلية.

وفي سياق متصل أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي “فيكتوريا أبرامتشينكو”، أن مجلس الوزراء سيحيل قريبا إلى الرئيس “فلاديمير بوتين” مشروع مرسوم بشأن الإجراءات الخاصة بفتح حسابات للمشترين الأجانب لشراء المنتجات الزراعية الروسية في المصارف المصرح لها بذلك، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وكانت الحكومة الهندية أعلنت الأسبوع الماضي وقف تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، والمكسور، في ظل زيادة الأسعار بعد ما ألحقت الأمطار الموسمية أضرارا كبيرة بالمحصول.