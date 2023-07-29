النهر الصناعي يوضح موعد اصلاح الأنبوب الناقل بين أجدابيا و بنغازي

تتواصل أعمال إصلاح العطل بأنبوب النهر الصناعي المتضرر الناقل بين أجدابيا و بنغازي، والذي أدى بدوره إلى انقطاع المياه على معظم أحياء المدينتين.

وأكد الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي لفواصل، تركيب الأنابيب الخمسة بالكامل بدلا من الأنبوب في خط النهر، والبدء في أعمال لحام الأنابيب من الداخل والخارج، متوقعا الانتهاء من أعمال الإصلاح وإيصال المياه خلال 10 أيام تقريباً.

وفي الـ20 من الشهر الجاري انفجر أنبوب خط النهر الصناعي بالمحطة (41+360) الواقعة قرب منطقة #الزويتينة شرق مدينة #أجدابيا، بسبب الوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء بالمحطة.