أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” تعليماته بضرورة تنفيذ العطاء العام في وقت قريب لتغطية احتياجات القطاع الصحي وذلك تزامنا مع شكاوى من نقص في أكياس الدم بالمرافق الصحية.

وشدد الدبيبة في لقائه لجنة العطاءات على عدم التأخر في التنفيذ لما قد يتسبب في انتشار الفساد في القطاع، مطالبا بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية للاستفادة من خبراتها وإمكانياتها الفنية.

من جانبه أوضح رئيس جهاز الإمداد الطبي عبدالعزيز حسين أن ما عرضه مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة بشأن النقص في أكياس الدم وطلبه من منظمات دولية سببه سوء التنسيق، مبديا استغرابه مراسلة مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة للجهات المذكورة لتوفيرها.

وقال “حسين” في رسالة لوزير الصحة، إن مكتب التعاون الدولي راسل المنظمات دون استطلاع لرأي الجهاز باعتباره صاحب الاختصاص في إصدار تقارير متابعة التوريد ومدى توفرها في ليبيا.

وأشار “حسين” إلى توريد ما مجموعه أكثر من 40 ألف كيس دم خلال أشهر مارس ومايو ويوليو الجاري، لافتا إلى قرب وصول قرابة 35 ألف كيس دم مطلع الشهر القادم.

وأكد “حسين” أن المخزون المتاح والقادم مطمئن جدا ومتوفر لمدة أطول، مطالبا وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال هذه التقارير وإيقافها، ويدعو إلى عدم اتخاذ أي إجراءات إلا بعد الرجوع لإدارة جهاز الإمداد الطبي باعتباره جهة الاختصاص في تقديم البيانات والمعلومات بناء على أعلى درجات الشفافية والدقة، وفق قوله.

وكان مدير مكتب التعاون الدولي “عزام حسين” قد طالب ممثلي المنظمات والهيئات الدولية العاملة بالقطاع الصحي في ليبيا بتوفير أكياس الدم بجميع أنواعها، قائلا إن هناك نقصا حادا في أكياس الدم؛ الأمر الذي يؤثر على تقديم الخدمات الطبية للمرضى بشكل مباشر، ويهدد حياة بعضهم، بحسب ما ذكر في مناشدته في البيان.

وعزا “عزام” نقص أكياس الدم إلى تأخر إجراءات العطاء العام بالدولة، وتأخر اعتماد الميزانية العامة؛ ما حال دون توفر القيمة المالية للمخصصة لهذا البند وأثر على توفير أكياس الدم بجميع أصنافها، وفق قوله.

المصدر: بيان جهاز الإمداد الطبي + المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية

The post على خلفية نقص أكياس الدم.. تعليمات حكومية بتنفيذ عطاء عام بشكل فوري appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار