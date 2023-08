بعد أن كانت في أعلى مستوياتها.. أسعار النفط تسجل تراجعا ملحوظا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعدما كانت تحوم قرب أعلى مستوياتها في 3 أشهر، ومن المقرر أن تسجل أكبر مكاسب شهرية لها في أكثر من عام وسط توقعات بأن تمدد السعودية تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى سبتمبر المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 45 سنتا إلى 84.54 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.25 دولار للبرميل، بانخفاض 33 سنتا.

وينتهي عقد «برنت» لشهر سبتمبر في وقت لاحق اليوم، وكان عقد أكتوبر الأكثر نشاطا عند 84.23 دولار للبرميل، بانخفاض 18 سنتا، حسب وكالة «رويترز».

واستقر «برنت» وغرب تكساس الوسيط يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل، إذ دعم الأسعار تشديد إمدادات النفط عالمياً وتوقعات إنهاء رفع أسعار الفائدة الأميركية.

