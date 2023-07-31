قادربوه يصدر قرارًا بإحالة الشنطي للتقاعد

أعلن المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية أن عبدالله قادربوه أصدر قرارًا بإحالة سليمان الشنطي للتقاعد، لبلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة.

وببداية يوليو أعلنت هيئة الرقابة الإدارية مباشرة “عبد الله قادربوه” مهامه رئيسًا للهيئة بناء على قرار تكليف مجلس النواب (13 / 2021) وعلى الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس، وفق الحساب.

وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسة رسمية مغلقة قبل أسابيع على اختيار رئيس وأعضاء لـ “المحكمة الدستورية”، إلى جانب التصويت وبالإجماع على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة التخطيط الوطني وأعضائه واختيار مجلس جديد.

من جانبه، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بوقف التعامل مع “سليمان الشنطي” كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية، وبدء التعامل مع “عبد الله قادربوه” بصفته رئيسا لها دون غيره، وفق قوله.