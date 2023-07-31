صعود الدولار… المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 31 يوليو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 31 يوليو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7807 دينار، مسجلاً صعوداً جديداً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2641 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1461 دينار، والدولار الكندي 3.6127 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1773 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2745 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3016 دينار، والدينار التونسي 1.5579 دينار، والدرهم المغربي 0.4894 دينار ليبي.