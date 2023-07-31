أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 31 يوليو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 30 يوليو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 30 يوليو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي
4.7927 د.ل – للبيع – 4.7688 د.ل للشراء
▪️ الدولار 🇺🇲
ب5.1550 ~ 5.1500 دينار
▪️ اليورو 🇪🇺
ب5.6600 ~ 5.6200 دينار
▪️ الدينار التونسي 🇹🇳
1.64 دينار
▪️ الباوند = 6.50 دينار
▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.155 دينار
▪️ دولار حوالة دبي =
كاش دبي 5.17 دينار
تحويل يورو لتركيا
+06.50 ~08.50 قروش
▪️ الليرة التركية
0.24 دينار
▪️ الجنيه المصري
0.14 دينار
▪️ الدينار الاردني
7.30 دينار
▪️ فضة كسر ب2.45 ~2.85 دينار
▪️ كسر ذهب 18 ب238.00 دينار
▪️ الذهب المسبوك = ب242.00 للجرام
▪️ الدولار بشيك الوحدة = 5.205 دينار
▪️ الدولار بشيك التنمية = 5.20 دينار
نسبة سحب البطاقات دولار = 4.75 % الدينيز
نسبة سحب بطاقات دولار = 3.65 % الامان
الدينار التونسي 🇹🇳
لما بتشري 🇹🇳
1000 دينار ليبي =600 دينار تونسي
لما بتحوّل من ليبيا لتونس 🇹🇳
1000 دينار ليبي =590 دينار تونسي
الجنيه المصري 🇪🇬
لما بتحوّل من ليبيا لمصر 🇪🇬
1000 دينار ليبي =7550 جنيه مصري
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