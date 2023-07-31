تواصل العمل بمشروع الهيكل الخرساني للبوابة الرئيسية لميناء المنطقة الحرة بمصراتة

يتواصل العمل بمشروع تنفيذ الهيكل الخرساني للبوابة الرئيسية لميناء المنطقة الحرة بمصراتة، بنسبة إنجاز تصل إلى50 ‎%‎.

ويقع مبنى البوابة على 3 طوابق وبمساحة مسقوفة تبلغ 2400 متر مربع، وسيتضمن المشروع مدخلًا بحارتين للشاحنات وحارتين للسيارات الصغيرة، بالإضافة إلى مخرجين للسيارات الصغيرة و ثلاثة للشاحنات، و ممراً للطوارئ.

يذكر ان البوابة ستُقدم بعد إكتمال مراحل المشروع،حلولاً ذكية تعتمد على التقنية في عمليات الدخول و الخروج و الفحص و المراقبة و التتبع،بما يختصر الوقت و يرفع من مستويات جودة الخدمات.