ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والمدير العام للمصرف الليبي الخارجي أوضاع المصرف الخارجي ومتابعة أدائه، وتطورات الأسواق الدولية والعلاقة بالمراسلين وإقفال الحسابات الختامية وملاحظات إدارة الرقابة على المصارف والنقد

وقدمت لجنة الإدارة خلال الاجتماع إحاطتها حول استراتيجياتها لتطوير أداء المصرف، وذلك بحضور مدير ادارة الرقابة على المصارف والنقد ووحدة المساهمات بالمركزي.

The post “الكبير” يناقش اوضاع المصرف الخارجي وتطورات الأسواق الدولية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا