الوطنية للنفط تطلق المرحلة الأولى لبرنامج تدريب خريجي التخصصات النفطية

أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأحد 30 يوليو 2023، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لخريجي التخصصات النفطية،بهدف تعزيز المعرفة والمهارات الفنية والإدارية لدى أكثر من 7000 خريج.

وتهدف المرحلة الأولى تدريب عدد 120 خريج من مدينة طرابلس و 90 خريج من مدينة بنغازي بالإضافة إلى عدد 60 خريج من مدينة سبها.

ومن المقرر أن تتواصل الأسابيع المقبلة برامج تدريب باقي المجموعات في مراحل تدريبية أخرى، وتشمل أكثر من 50 مدينة ليبية وبمشاركة أكثر من 120 مركز تدريبي.