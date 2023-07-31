مسؤول مصري: التبادل التجاري بين ليبيا ومصر انخفض إلى نحو 455 مليون دولار 

قال رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد الوكيل إن التبادل التجاري بين ليبيا ومصر قد أنخفض من مليار و377 مليون دولار في 2013 إلى 455 مليون فقط، بسبب عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات إلى جانب معوقات عبور الحاويات.

وأضاف الوكيل في تصريح صحفي أنه من غير المقبول أن تكون الاستثمارات المصرية في ليبيا 520 مليون دولار فقط، في ظل الإقبال على مراحل إعادة الإعمار.

ودعا الوكيل إلى السعي لإعادة أكثر من 2 مليون من أبناء مصر الذين كانوا يعملون مع الليبيين في مختلف مناحي الحياة.

مؤكدا على أن ليبيا ومصر تسعيان جاهدتين إلى إعادة هذه الوحدة، بدور فاعل من القطاع الخاص، لتنمية التجارة البينية، والاستثمارات المشتركة، وخلق فرص عمل.

مشيرا إلى ضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فوراً في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح البلدين.