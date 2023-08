“الحويج” يعتمد عدد من المشاريع الاستثمارية

اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” عدد 16 مشروع استثماري للقطاع الخاص بمناطق مختلفة، وجرت مراسم التوقيع على المشاريع بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة و مديرو الادارات والمكاتب المختصة.

وتختص هذه المشاريع التي اعتمدها وزير الاقتصاد “الحويج” لصالح عدد من الشركات المحلية بمجالات صناعة وتعبئة المواد الغذائية ، صناعة مواد البناء ، الاستثمارات السياحية ، صناعة الرخام ، صناعة الكرتون و الورق ، صناعة زجاج السيارات ، والمزمع تنفيذها تحت إشراف ومتابعة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

و وجّه “الحويج” مجلس إدارة الهيئة لتعزيز دور القطاع الخاص وتقديم الدعم للمستثمر المحلي والأجنبي بما يُسهم في تنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لتشجيع قطاع الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني.

