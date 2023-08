المركزي يُتابع أوضاع المصرف الليبي الخارجي

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتماعا اليوم الاثنين، بمكتبه في طرابلس، مع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والمدير العام للمصرف الليبي الخارجي، بحضور مدير ادارة الرقابة على المصارف والنقد ووحدة المساهمات بمصرف ليبيا المركزي.

وتناول الاجتماع أوضاع المصرف الليبي الخارجي ومتابعة أدائه، وتطورات الأسواق الدولية والعلاقة بالمراسلين وإقفال الحسابات الختامية، بالإضافة إلى استعراض ملاحظات إدارة الرقابة على المصارف والنقد.

كما قدمت لجنة الإدارة خلال الاجتماع، إحاطتها حول استراتيجياتها لتطوير أداء المصرف الخارجي.

وجرى تأسيس المصرف عام 1972م كشركة مساهمة ليبية برأس مال 10 مليون دينار ليتعاظم رأس مالها المخصص ليصل إلى 3 مليار دولار عام 2010.

