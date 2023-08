مصرف الجمهورية ينظم ورشة عمل حول “الضوابط والإجراءات المعتمدة بالمصرف لفتح الحسابات الجارية للزبائن”

نظم مصرف الجمهورية اليوم الاثنين ورشة عمل حول “الضوابط والإجراءات المعتمدة بالمصرف لفتح الحسابات الجارية للزبائن”، وذلك ضمن النشاطات التوعوية والتدريبية لتأهيل الكوادر الوظيفية بالمصرف.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” في تصريح لقناة “تبادل” بأن الورشة نظمت بمتابعة مباشرة من الإدارة العامة ومكتب التفتيش بالمصرف، بالتنسيق مع إدارة تنمية الموارد البشرية، وذلك لتوعية الموظفين وزيادة خبرتهم،

وأضاف بأن عددا من مدراء الفروع بالمنطقة الشرقية والموظفين المتخصصين بفتح الحسابات الجارية شاركوا في هذه الورشة التي ستستمر على مدى يومين، مشيرا إلى أن الورشة تهدف إلى تحديث وتصحيح أوضاع الحسابات القديمة وذلك تنفيذا لما جاء في منشور مساعد المدير العام للعمليات المصرفية بالمصرف.

من جهته قال مدير مكتب التفتيش بمصرف الجمهورية “عبدالفتاح ارحومة” إن ورشة العمل هذه تأتي في إطار رفع كفاءة المدراء والموظفين والتطوير من قدراتهم ومهاراتهم في تنفيذ الضوابط والإجراءات المعتمدة بالمصرف لفتح الحسابات الجارية للزبائن.

الجدير بالذكر بأن مصرف الجمهورية قد درب أكثر من 300 موظف من مختلف مناطق وفروع المصرف، وأنه جاري العمل على التنسيق لإقامة ورشة عمل في جنوب البلاد وتحديدا بمدينة سبها خلال الفترة القريبة القادمة.

