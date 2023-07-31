مركز تابع للمؤسسة الوطنية للنفط يعلن فرص عمل في عدد من التخصصات ــ التقديم و الشروط

أعلن المركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية التابع للمؤسسة الوطنية للنفط عن حاجته لمتعاونين للعام التدريبي ” 2023 – 2024 ” في التخصصات التالية :

أولاً : الميكانيكا ) تشكيل انابيب ، لحام ، رسم صناعي ) .

تانيا : التشغيل ) المرافق والعمليات نظري وعملي – المختبرات ) .

ثالثاً : السلامة ( السلامة والصحة المهنية ) .

رابعاً :- الكهرباء (هندسة كهربائية ، هندسة الإلكترونات ، الآلات الدقيقة والتحكم ، التكيف والتبريد) . خامساً : العلوم الأساسية ) كيمياء ، فيزياء ، رياضيات، استاتيكا ، ديناميكا ، ميكانيكا الموائع ) سادسا : تخصص ( اللغة الإنجليزية ) .

وفقاً للشروط الآتية :

-1- أن يكون ليبي الجنسية وأن يكون لائقاً صحيا وذو سلوك حسن .

-2- أن يكون متحصلا على شهادة جامعية أو دبلوم عالي في مجال التخصص .

-3 خبرة في مجال التخصص لا تقل عن ” 3 ” سنوات أو إفادة بالتعاون السابق مع المركز .

يفضل من لديه شهادة (FCE) وشهادة ( TKT) .

— أن يجتاز الامتحانات النظرية والمقابلة الشخصية بنجاح .. -6- يفضل من يكون محل إقامته مجاوراً بالمنطقة النفطية الزاوية .

7- القدرة على تنفيذ البرامج التدريبية بالتخصص نظرياً وعملياً.

معلومات عامة

تقدم الطلبات الى ادارة المركز داخل منطقة مصفاة الزاوية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتبارا من تاريخ يوم الأحد الموافق 2023/يوليو/30 الى منسقية الشؤون الادارية مرفقا بالمستندات المطلوبة وسيكون آخر يوم لقبول الطلبات هو يوم الخميس الموافق 2023/08/03 ميلادي، وسيكون موعد امتحان اللغة الإنجليزية لجميع التخصصات يوم الاثنين الموافق 07 / 2023/اغسطس عند الساعة التاسعة صباحاً علما بأنه لن يتم الدخول لإمتحان التخصصي إلا بعد اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية بنجاح وبالتالي سيتم تبليغ المتقدمين الذين اجتازو امتحان اللغة بنجاح لإجراء امتحان التخصص في موعد يتم تحديده فيما بعد.

للاستفسار عن أي معلومات أخري يمكن الاتصال بمنسقية الشؤون الادارية بالمركز عن طريق الهواتف :-

0237629024-0237629026

0237643042 – 0237643043

ملاحظة // المستندات المطلوبة

-1 صورة من المؤهل العلمي وكشف الدرجات او أي شهادات اخري في مجال التخصص واللغة الانجليزية -2- شهادة بالرقم الوطني معتمدة من السجل المدني و شهادة ميلاد وشهادة اقامة معتمده من السجل المدني -3 صورة من جواز السفر و عدد 4 صور شمسية حديثه .

-4 شهادة الخبرة من جهة العمل