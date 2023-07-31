الخطوط الجوية الليبية تكشف حقيقة جناح الطائرة المتهالك

نفت الخطوط الجوية الليبية، اليوم الاثنين مايتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول صورة تظهر جناح متهالك ومنسوبة للخطوط الجوية الليبية .

وقالت الخطوط الجوية الليبية:”تداولت بعض صفحات منصات التواصل الإجتماعي صورة لجناح طائرة قيل بأنها التقطت لطائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية خلال إحدى الرحلات تبين تقاعصا في أداء فرق الصيانة لعملهم ، وهذه الصورة ليست لأي طائرة تابعة للخطوط الليبية على الإطلاق”.

وأكدت الخطوط الجوية الليبية بأن مهندسي الشركة على كفاءة عالية جدا ويمتازون بالمهارة والحرص الشديد على الطائرات ويقومون بالصيانة الدورية وأيضا متابعة جهوزية الطائرة قبل كل رحلة ولايمكن أن يرضوا بأن يصل حال الطائرة إلى هذا الحد .

ولفتت الخطوط الجوية الليبية انه ليس بغائب عن الجميع بأن المهندسين الليبين التابعين للخطوط الليبية هم من أمهر المهندسين .

وطمئنت الخطوط الجوية الليبية الجميع بأن طائرات الخطوط الجوية الليبية تعمل في أفضل حالاتها.