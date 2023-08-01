تعرف على تصنيف ليبيا عالميًّا في مؤشر أرخص دول العالم

سجلت ليبيا المركز الخامس عالميًّا في مؤشر أرخص دول العالم الصالحة للعيش.

وكشف تقرير حديث من موقع “Numbeo” أن (باكستان) تعد أرخص دول العالم للعيش حيث تحتل 3 مدن باكستانية المراكز الثلاثة الأولى عالميًّا كأرخص مدن للعيش.

واحتلت (الهند) – الجارة لـ “باكستان” – المركز الثالث عالميًّا، فيما كانت (سوريا) رغم الأزمات، الدولية العربية الثالثة ضمن أرخص 10 دول للعيش.

وسجلت (مصر) مرتبة متقدمة عالميًّا من حيث تضخم أسعار الغذاء، حيث تأتي في المركز العاشر بمعدل تجاوز 37%، فضلًا عن معدلات التضخم والتي تقترب من مستوى 40%.

ولا يعني الترتيب جودة الحياة، والتي تأخذ في الحسبان عوامل أخرى بخلاف أسعار السلع.