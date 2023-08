بعد 30 عام.. محافظ مصرف لبنان «رياض سلامة» يغادر منصبه

انتهت أمس الاثنين ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى السياسية وشلل مؤسساتي في البلاد.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية سيتولى وسيم منصوري النائب الأول لرياض سلامة مهام القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي بداية من اليوم للثلاثاء.

وتنحّى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن منصبه بعد 30 سنة تركت اقتصاد البلاد منهارا، حيث أعلن في فبراير الماضي أنّه سيتنحى عن المنصب في نهاية يوليو الجاري,.

التنحي يأتي بعد دعوات للاستقالة وجّهها إليه كلّ من نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، ونائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب، وزعيم حزب الله حسن نصر الله، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ونواب البرلمان اللبناني.

ويعدّ سلامة، البالغ من العمر 73 عاما، صاحب الفترة الأطول في رئاسة بنك مركزي على مستوى العالم، وعُيّن سلامة حاكما لمصرف لبنان في عام 1993 بموجب مرسوم صادق عليه مجلس الوزراء بقابلية التجديد كل ست سنوات.

وفي وقتٍ ما كان يُعزى إلى سلامة الفضل في تعافي الاقتصاد اللبناني بعد الحرب الأهلية، ولكنّه الآن يواجه اتهامات بالاختلاس في لبنان بين عدد من الدول.

