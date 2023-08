وزارة الاقتصاد والتجارة تعتمد 16 مشروعا استثمارية بمناطق مختلفة

اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال مراسم توقيع عقدت بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة 16 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص بمناطق مختلفة.

ووجه الحويج مجلس إدارة الهيئة لتعزيز دور القطاع الخاص وتقديم الدعم للمستثمر المحلي والأجنبي بما يُسهم في تنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لتشجيع قطاع الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني.

وتختص المشاريع المعتمدة لصالح عدد من الشركات المحلية والمزمع تنفيذها بإشراف هيئة تشجيع الاستثمار؛ بمجالات صناعة وتعبئة المواد الغذائية، وصناعة مواد البناء، والاستثمارات السياحية، وصناعة الرخام، وصناعة الكرتون والورق، وصناعة زجاج السيارات

