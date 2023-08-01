الاقتصاد تصدر قرار بشأن تنظيم استيراد السلع من الشركات

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، القرار رقم 398 لسنة 2023، بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم، بالتزام كافة الشركات الاستيرادية بجميع انواعها وأنشطتها بوضع بيانات المنتج المورد من الشركة على الغلاف الخارجي والعبوات الداخلية للسلعة المستوردة.

وأوضح القرار أنه يجب ان تكون بيانات الشركة مكتوبة على الغلاف والمنتج المستورد ،ويسهل قراءته باللغة العربية.

وشدد القرار على شركات التفتيش والمطابقة الالتزام بهذا القرار ومنع اي سلعة من الدخول إلى البلاد في حال المخالفة.