ارتفاع للدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 01 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 01 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7874 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2626 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1428 دينار، والدولار الكندي 3.6197 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1775 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.276 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3034 دينار، والدينار التونسي 1.5583 دينار، والدرهم المغربي 0.4859 دينار ليبي.