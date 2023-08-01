“الحويج ” يصدر قرار بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم.

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قرار رقم 398لسنة 2023بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم .
تضمن القرار رقم 398 لسنة 2023 إلتزام كافة الشركات الاستيرادية بجميع أنواعها وأنشطتها بوضع البيانات التالية وبيانات المنتج المورد من الشركة على الغلاف الخارجي و العبوات الداخلية للسلعة المستوردة وهي :
-اسم المنتج
- اسم المصنع وعنوانه وعلامته التجارية
- بلد المنشأ
-الحجم بالوحدات الدولية
-قائمة المكونات للمنتج
-تاريخ الإنتاج و الصلاحية باليوم والشهر والسنة
-رقم الهوية الدولية
-الإسم التجاري للشركة المستوردة
-رقم القيد بالسجل التجاري للشركة المستوردة
-عنوان الشركة المستوردة
-أي بيانات تحذيرية أو تنبيهات صرة عن السلطات الاقتصادية تجاه السلع الموردة بالخصوص
-أي بيانات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة
وكذلك أوجب أن تكون الشركة مكتوبة على الغلاف والمنتج المستورد بشكل واضح وملائم يسهل قراءتها وباللغة العربية .
المطابقة وإلتزام الشركات بأحكام هذا القرار عند قيامها بالتفتيش على السلع وتمنع السلعة من الدخول إلى الأراضي الليبية فى حالة مخالفتها لهذا القرار .
وتولى جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية على إختلافها ضبط السلع والمنتجات والمخالفة لأحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة.
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