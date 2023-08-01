“الحويج ” يصدر قرار بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم.

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قرار رقم 398لسنة 2023بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم .

تضمن القرار رقم 398 لسنة 2023 إلتزام كافة الشركات الاستيرادية بجميع أنواعها وأنشطتها بوضع البيانات التالية وبيانات المنتج المورد من الشركة على الغلاف الخارجي و العبوات الداخلية للسلعة المستوردة وهي :

-اسم المنتج

اسم المصنع وعنوانه وعلامته التجارية

بلد المنشأ

-الحجم بالوحدات الدولية

-قائمة المكونات للمنتج

-تاريخ الإنتاج و الصلاحية باليوم والشهر والسنة

-رقم الهوية الدولية

-الإسم التجاري للشركة المستوردة

-رقم القيد بالسجل التجاري للشركة المستوردة

-عنوان الشركة المستوردة

-أي بيانات تحذيرية أو تنبيهات صرة عن السلطات الاقتصادية تجاه السلع الموردة بالخصوص

-أي بيانات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة

وكذلك أوجب أن تكون الشركة مكتوبة على الغلاف والمنتج المستورد بشكل واضح وملائم يسهل قراءتها وباللغة العربية .

المطابقة وإلتزام الشركات بأحكام هذا القرار عند قيامها بالتفتيش على السلع وتمنع السلعة من الدخول إلى الأراضي الليبية فى حالة مخالفتها لهذا القرار .

وتولى جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية على إختلافها ضبط السلع والمنتجات والمخالفة لأحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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