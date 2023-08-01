اقتصاد

“الحويج ” يصدر قرار بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم.

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قرار رقم 398لسنة 2023بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم .

تضمن القرار رقم 398 لسنة 2023 إلتزام كافة الشركات الاستيرادية بجميع أنواعها وأنشطتها بوضع البيانات التالية وبيانات المنتج المورد من الشركة على الغلاف الخارجي و العبوات الداخلية للسلعة المستوردة وهي :
-اسم المنتج

  • اسم المصنع وعنوانه وعلامته التجارية
  • بلد المنشأ
    -الحجم بالوحدات الدولية
    -قائمة المكونات للمنتج
    -تاريخ الإنتاج و الصلاحية باليوم والشهر والسنة
    -رقم الهوية الدولية
    -الإسم التجاري للشركة المستوردة
    -رقم القيد بالسجل التجاري للشركة المستوردة
    -عنوان الشركة المستوردة
    -أي بيانات تحذيرية أو تنبيهات صرة عن السلطات الاقتصادية تجاه السلع الموردة بالخصوص
    -أي بيانات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة

وكذلك أوجب أن تكون الشركة مكتوبة على الغلاف والمنتج المستورد بشكل واضح وملائم يسهل قراءتها وباللغة العربية .

المطابقة وإلتزام الشركات بأحكام هذا القرار عند قيامها بالتفتيش على السلع وتمنع السلعة من الدخول إلى الأراضي الليبية فى حالة مخالفتها لهذا القرار .

وتولى جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية على إختلافها ضبط السلع والمنتجات والمخالفة لأحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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