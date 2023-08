“الدبيبة” يؤكد ضرورة تعزيز الحكم المحلي لاستكمال نقل الاختصاصات لكافة القطاعات ببلدية طبرق

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع رئيس مجلس طبرق البلدي وأعضائه، سير مشروعات التنمية في البلدية، وسبل رفع أداء الإدارة المحلية، مؤكداً ضرورة تعزيز جهود وزارة الحكم المحلي والأجهزة التنفيذية لاستكمال نقل الاختصاصات لكافة القطاعات.

وأضاف “الدبيبة” باستيفاء تنفيذ المشاريع على مستوى الإدارة المحلية بشكل جاد بهدف القضاء على المركزية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مناطقهم.

من جانبه أشاد عميد بلدية طبرق، بجهود الحكومة في تفعيل الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات للبلديات، وانطلاق مشاريع التنمية والتطوير في مختلف المدن والمناطق الليبية على مستوى الأجهزة التنفيذية والإدارة المحلية بعد توقف دام سنوات طويلة.

حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

