أسعار الذهب في ليبيا اليوم الثلاثاء 01 اغسطس 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الثلاثاء) 01/08/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:
آونصة الذهب عالمياً 🌍
ب1955.6 $ 🇺🇲
سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب238.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب277.66 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب290.88 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب317.33 دينار
سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب270 ~280 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب315 ~330 دينار
سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب315 ~345 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب345 ~365 دينار
سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.45 ~2.85 دينار
▪️لما بتشري :
▪️فضة جديدة :
▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار
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