أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن نجاح في حفر أول بئر استكشافية وإنهاء حفر البئر التطويرية في القطع التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بحوض مرزق وحقل زلطن.

وذكرت المؤسسة أنّه جرى تحقيق نتائج مشجعة بعد الانتهاء من عمليات الحفر على البئر الاستكشافية «J3-NC101» على عمق «7833» قدم، حيث بلغ معدل التدفق المحقق 560 برميل نفط يومياً.

وأضافت المؤسسة أنّه من المتوقع أن يرتفع هذا المعدل عند استبدال المضخة ذات المعدل القليل إلى مضخة أخرى ذات معدل تدفق كبير، بحسب وصفها.

وأشارت المؤسسة أنّ الشركة أنهت أعمال حفر البئر التطويرية «C347-6» بحقل زلطن والذي حقق تدفقاً طبيعيا «Natural Flow» بمعدل «1100» برميل نفط يومياً.

The post ليبيا.. استكشاف بئر نفطي جديد بقدرة انتاجية مبدئية بلغت 560 برميل يوميا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا