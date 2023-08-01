شركة سرت لانتاج النفط تحقق نتائج مشجعة بعد الانتهاء من عمليات الحفر على البئر الاستكشافية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تحقيق شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في أول بئر استكشافية في القطع التابعة لها، نتائج مشجعة بعد الانتهاء من عمليات الحفر على البئر الاستكشافية J3-NC101 على عمق 7833 قدم.

وقد بلغ معدل التدفق المحقق 560 برميل نفط يومياً من طبقة الميمونيات من خلال خانق حجم 24/64.

واوضحت الشركة بأنه من المتوقع أن يرتفع هذا المعدل عند استبدال المضخة ذات المعدل القليل إلى مضخة أخرى ذات معدل تدفق كبير.

وأشارت شركة سرت إلى أن هذه الخطوات والنتائج التي تم تحقيقها تأتي ضمن الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة الوطنية للنفط للرفع من معدلات إنتاج النفط الخام.

وأضافت الشركة بأنها تمكنت من إنهاء أعمال حفر البئر التطويرية C347-6 بحقل زلطن والذي حقق تدفقاً طبيعيا (Natural Flow) بمعدل 1100 برميل نفط يومياً من طبقة زلطن المسامية على عمق 5794 قدم من خلال خانق حجم 32/64.

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