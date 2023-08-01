معهد اسباني للدراسات الاستراتيجية يؤكد عن دور ليبيا المهم في تأمين احتياجات الاتحاد الأوروبي من النفط

ذكر معهد “الكانو” الملكي الإسباني للدراسات الدولية والاستراتيجية أن ليبيا ومصر والجزائر تمتلك القدرة على المساهمة بشكل فعّال وكبير في تأمين احتياجات الطاقة بالاتحاد الأوروبي مع استمرار التداعيات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال المعهد الإسباني أن عملية بناء المؤسسات وإعادة الاعمار الاقتصادي تظل مهددة دون سلطة شرعية موحدة في ليبيا كما تظل جهود تحول الطاقة مجمدة لكنها صرفت إلى تجدد الاهتمام الأوروبي في مجال النفط الليبي بعد تصديق طرابلس على اتفاقية باريس بالعام 2021 وهو ما فتح الباب أمام شركات النفط والغاز الأوروبية للإعلان عن مشاريع كبيرة للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة .

وأكد المعهد الإسباني أن القطاع الخاص في دول شمال أفريقيا أظهر اهتماماً واسعاً في استثمار مجال الطاقة الأوروبي وذلك استجابة للتغيرات التي طرأت في أعقاب الحرب في أوكرانيا

إضافة إلى أن المعهد الإسباني أعلن عن ثلاث محركات لتجديد العلاقات بين أوروبا ودول جنوب المتوسط في مجال الطاقة وهي: تنويع مصادر الطاقة والعمل على التخلص من انبعاثات الكربون والعمل المناخي المشترك .

وأشار المعهد الإسباني إلى أن ليبيا ومصر والجزائر يمكن أن يلعبوا دوراً كبيراً في التوجه الأوروبي الحالي لضخ وتخزين ثاني أكسيد الكربون لما تملكه البلدان الثلاث من إمكانات تخزين جيولوجي كبيرة ويكتسب التخزين الخارجي لثاني أكسيد الكربون زخماً في شمال أوروبا مع إطلاق مشروع الشفق القطبي الشمالي في النرويج ومن المتوقع أن يضخ ويخزن ما يصل إلى 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً في مرحلته الأولى اعتباراً من العام 2024 وفقا للمعهد .

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