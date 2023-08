التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الثلاثاء مع السفير الجديد لدولة إيطاليا لدى ليبيا “جانلوكا ألبريني”.

حيث تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك والتطلع لاستمرار التعاون الإيجابي بين الجانبين.

