اقتصاد

تقرير اقتصادي: عدة أحواض نفطية في ليبيا غير مكتشفة بسبب عدم الاستقرار السياسي

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قالت مجلة “ميد” (المتخصصة بالتحليلات حول الأنشطة الاقتصادية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط)، الثلاثاء، إن هناك عددا من الأحواض النفطية في ليبيا غير مكتشفة بسبب عدم الاستقرار السياسي.

وأشارت المجلة إلى توزع معظم احتياطيات النفط القابلة للاستخراج، التي تقدر بـ93%، على حوض سرت البري بالشمال الشرقي، وحوض مرزق في الجنوب الغربي، نقلاً عن موقع “الوسط”.

وقالت المجلة، إن نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، واستعادة ليبيا لنوع من الهدوء، أسهم في التركيز على ليبيا كمصدر للنفط والغاز، لا سيما بالنظر إلى قربها من أوروبا، والإمكانات الكبيرة لمواردها غير المستغلة.

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    شبكة الرائد الاعلامية

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