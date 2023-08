المياه.. الحكومة توجه نحو إنشاء محطات المعالجة وإنجاز المشاريع المتأخرة

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم بضرورة التركيز على مشروعات إنشاء محطات المعالجة، وشبكات الإمداد المائي في كافة المناطق.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة مع مدير جهاز مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، حيث لفت رئيس الحكومة إلى ضرورة إعطائها الأولوية في خطة العام الحالي، خاصة تلك التي تعاني نقصا في مصادر المياه وشبكات التوزيع، ومشاكل الصرف الصحي.

وشدد الدبيبة على أهمية تسريع وتيرة العمل بمشروعي تنفيذ شبكة الصرف الصحي لمدينتي أجدابيا وسبها اللذين جرى اعتمادهما خلال عام 2022.

وحث رئيس الحكومة على الالتزام بالمواصفات الفنية العالية، والعمل وفق الأسعار النمطية المعتمدة ومعايير العمل بالأجهزة التنفيذية.

من جانبه، أوضح مدير جهاز مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج ، أن الأعمال المنجزة من الجهاز خلال العامين 2021 و2022 تركزت على معالجة المختنقات العاجلة في جميع المدن والمناطق.

وأشار عجاج إلى التعاقد على تنفيذ 405 مشاريع، جرى استكمال 177 مشروعا منها، في حين يستمر العمل بنسب فنية عالية في باقي المشاريع.

ويهدف “مشروع أجدابيا” إلى تنفيذ شبكة صرف صحي رئيسية بطول 40 كم، وإنشاء 3 محطات ضخ، وربطها بشبكة الصرف الصحي القائمة.

ويستهدف هذا المشروع حوالي 100 ألف نسمة من سكان مدينة أجدابيا، فيما يهدف “مشروع سبها” إلى تنفيذ شبكة صرف صحي رئيسية بطول 30 كم، وربطها بشبكة الصرف الصحي القائمة، وإنشاء محطتي ضخ، ويستهدف هذا المشروع حوالي 75 ألف نسمة من سكان مدينة سبها.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

