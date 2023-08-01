خاص.. تنظيم ورشة عمل حيال التطبيقات والمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية.. وهذه تفاصيلها 

كشف مصرف الجمهورية في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية عن تنظيم اتحاد المصارف العربية فى العاصمة الليبية طرابلس ورشة عمل مصرفية متخصصة حول موضوع “التطبيقات والمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية” فى طرابلس/ ليبيا ولمدة 5 أيام بإجمالي 25 ساعة تدريبية تطبيقية عملية .

وذلك برعايته وبمشاركة 35 مصرف . وكانت من أبرز موضوعات ورشة العمل:

اليوم الأول: مفهوم المخاطر المصرفية وإصدارات لجنة بازل

اليوم الثاني: إدارة وقياس مخاطر الائتمان

اليوم الثالث: إدارة مخاطر التشغيل

اليوم الرابع: إدارة مخاطر السيولة

اليوم الخامس: عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وأساليب اختبارات الضغط

ووفق المصرف فمن أهداف ورشة العمل تعريف المشاركين بمفهوم المخاطر المصرفية والمفاهيم الحديثة في إدارتها، وتعريف المشاركين بمقررات بازل الثانية والثالثة والتعديلات النهائية على مقررات بازل 3 والمشاركة في التدريبات العملية حول نظم قياس وإدارة المخاطر المصرفية وتعريف المشاركين بدورهم في إدارة مخاطر التشغيل، وتعريف المشاركين بالمخاطر الناشئة عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية وتغير المناخ، وتعريف المشاركين بالتحديات التى البنوك في إدارة مخاطر تغير المناخ.

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