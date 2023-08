التقى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” اليوم الثلاثاء بنائب رئيس مجلس الوزراء “علي القطراني” ورئيس اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، ” أحمد علي الديب”، وذلك للاطلاع على عدد من الملفات في الجانب الحكومي والخدمي.

من جانبه قدم رئيس اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي شرح مفصل عن سير الأعمال بالمحطة 41، ومُلخص عن كافة الاعتداءات السابقة والمشاكل والظروف القاسية التي يعاني منها الجهاز من نقص في التمويل والمعدات والدعم اللوجيستي.

وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية المشروع في توفير المياه واعتباره أمن قومي مائي يجب المحافظة عليه وتأمينه، مطالباً بالتعجيل في مشروع توصيل خط مياه “طبرق – أجدابيا” لما له من أهمية كبيرة للمواطنين الذي يعانون نقصاً في توصيل المياه في مناطقهم.

The post “عقيلة صالح”: نؤكد على أهمية النهر الصناعي في توفير المياه فهو أمن قومي مائي يجب المحافظة عليه وتأمينه appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا