الدبيبة يتابع مشروعات الإسكان ويصدر تعليمات جديدة

تابع رئيس الوزراء الثلاثاء، خطة جهاز مشروعات الإسكان والمرافق للعام 2023، وذلك خلال اجتماع عقده مع مدير عام الجهاز، ومديري الإدارات الفنية بالجهاز، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وأوضح مدير جهاز مشروعات الإسكان والمرافق، أن الأعمال المنجزة من الجهاز خلال العامين 2021 و2022 تركزت على معالجة المختنقات العاجلة في جميع المدن والمناطق، مشيرا إلى التعاقد على تنفيذ 405 مشاريع جرى استكمال 177 مشروعا، في حين يستمر العمل بنسب فنية عالية في باقي المشاريع.

وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة التركيز على مشروعات إنشاء محطات المعالجة، وشبكات الإمداد المائي في كافة المناطق، مؤكدا ضرورة إعطائها الأولوية في خطة العام الحالي، خاصة تلك التي تعاني نقصا في مصادر المياه وشبكات التوزيع ومشاكل الصرف الصحي.