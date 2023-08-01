وزارة الخارجية الأمريكية تصدر تقريرًا بشأن ليبيا

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرًا حول مناخ الاستثمار في ليبيا لعام 2023، وجاء فيه :

انتشار الفساد على نطاق واسع في الإدارات العامة الليبية حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية ومصادر محلية موثوقة، خاصة في إدارة العائدات النفطية ومنح العقود الحكومية.

حكومة الوحدة الوطنية لديها تاريخ طويل في عدم الالتزام بالتزاماتها التعاقدية والمدفوعات في الوقت المحدد.

رغم الإمكانات الاستثمارية الهائلة في ليبيا إلا أن بيئة الاستثمار ما زالت صعبة بسبب التهديدات الأمنية من المليشيات والمرتزقة والجماعات الإرهابية، وعدم وضوح الإجراءات البيروقراطية، والتعقيدات الناتجة عن انقسام المؤسسات الحكومية.

حكومة الوحدة الوطنية التي تولت السلطة في مارس 2021 أظهرت اهتماماً بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتعاون مع الشركات الأجنبية.

أكثر القطاعات جذباً للاستثمار هي النفط والغاز والكهرباء والبنى التحتية.

إنتاج النفط في تعافٍ تدريجي بعد الهجمات التي تعرضت لها البنى التحتية النفطية، ووصل الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يومياً.

الإطار القانوني الرئيسي هو قانون الاستثمار لعام 2010 الذي أزال العديد من قيود الاستثمار الأجنبي وقدم حوافز مختلفة.

محاولات وزارة النفط والغاز السيطرة السياسية على المؤسسة الوطنية للنفط أحيانًا تعقّد الأمور على الشركات العاملة في القطاع.